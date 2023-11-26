نائب رئيس «العدل» يشكر القيادة المصرية على جهودها في إنجاح هدنة غزة

توجه الدكتور عادل تادرس، نائب رئيس حزب العدل، بالشكر لمساعي الدولة المصرية في إنجاح الهدنة التي تمت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث قامت مصر بجهود كبيرة ليتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف «تادرس» في بيان له، أن مصر لعب دورا حيويا وتاريخيا واستراتيجيا وسياسيا وإنسانيا تجاه الأزمة الفلسطينية ودعمها غير المحدود منذ بدايتها من خلال تقديم المساعدات، ووصولا إلى الاتفاق على الهدنة، ومن ثم العمل على إتمامها بنجاح، مشيرا إلى قدرة مصر على إعادة طرح القضية الفلسطينية من جديد على طاول المجتمع الدولي والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وتابع أن مصر لا تزال تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المدنيين وحقن الدماء، بل وتسعى لإنهاء الحرب وليست فقط مجرد هدنة، منوها إلى دور مصر أيضا في احتواء الأزمة التي حدثت أمس عندما خرجت إسرائيل تهدد باستئناف القصف الجوي للقطاع حال عدم الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى.