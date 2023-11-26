مركز الأهرام للدراسات: محاولات مصرية لتحول الهدنة المؤقتة على غزة إلى دائمة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنَّ التعنت الإسرائيلي تجاه الهدنة الإنسانية المؤقتة الحالية وافتعالها وارتكابها مخالفات كان متوقعا منذ البداية.

إرادة مشتركة وراء تنفيذ وقف إطلاق نار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هناك إرادة مشتركة تقف وراء بدء الهدنة بهدف خلق واقع جديد وسط مشهد معقد ومركب، يقصد الجهود المصرية القطرية، وكان هناك قناعة بضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على الجانب الإسرائيلي لبدء الهدنة.

الوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة لم يكن سهلاً داخل إسرائيل

وتابع: «مسألة ظهور العقبات أمور متوقعة قبل بدء الهدنة، ما يفسر دور مصر للحيلولة دون انهيار الهدنة بسبب التعنت الإسرائيلي المتوقع أيضا»، لافتا إلى أنَّ الوصول إليها لم يكن سهلاً في دولة الاحتلال ذاتها ووجود قوى هناك تسعى لتقويضها واستئناف القتال، فيما تحاول الجهود المصرية مد الهدنة إلى أطول مدى زمني ممكن.

الهدنة الإنسانية مكسب لأهالي غزة ولو كانت «مؤقتة»

واستطرد: «الهدنة الإنسانية لحرب غزة مكسب للأشقاء الفلسطينيين في داخل القطاع، ولو مؤقتة، وكذلك إمكانية تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم، ما تكثف مصر الجهود من أجله خلال هذه المرحلة، من توظيف للهدنة لخلق واقع مختلف».