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إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة

كتب:

أحمد شوقي
04:45 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة في نبأ عاجل لها.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

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