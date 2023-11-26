تحذير من طقس الإسكندرية غدا.. انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار

يشهد طقس الإسكندرية غدًا الاثنين، تجدد حالة التقلبات الجوية بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إذ يشهد انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بعودة سقوط الأمطار مرة أخرى وارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة ومضادة للأمطار.

أقل درجة حرارة مع طقس الإسكندرية غدًا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد انخفاض درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 21 بانخفاض درجة عن اليوم السابق، وتنخفض أكثر ليلا حيث تسجل الصغرى 14 وهي أقل درجة حرارة تسجلها الإسكندرية خلال الشتاء الحالي، ما يعني أنه طقس شتوي من الدرجة الأولى.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 50%، أي يعني أمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما تبلغ سرعة الرياح 36 كيلومترًا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات، وهو ما تبعه استمرار حالة الطوارئ التي بدأت اليوم.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا استمرار ارتفاع الأمواج بمقدار من 3 إلى 4 أمتار وهو أمر يتبعه توخي الحذر حال رغبة الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.