طقس الإسكندرية اليوم.. تحسن الأجواء نسبيا بعد انتهاء نوة المكنسة

تحسن كبير شهده طقس الإسكندرية اليوم، حيث انتهت نوة المكنسة ما تبعها توقف الأمطار نسبيا لتظهر الشمس جلية بعد 5 أيام من الاضطراب الجوي والغيوم والأمطار، الأمر الذي تبعه العمل وفقا لحالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويستمر العمل بها نظرا لتوقعات سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب التقرير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم شهد ارتفاعا في درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 25 درجة، فيما تنخفض ليلا، حيث تسجل الصغرى 17 درجة، ما يعني أنه طقس خريفي مميز ظهرا وشتوي بارد ليلا، فيما تبلغ سرعة الرياح 22 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة اعتدال الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.75 متر، وهو أمر معتدل نسبيا على شواطئ شرق المدينة، وقد يكون مضطربا في شواطئ غرب الإسكندرية بسبب واجهتها المفتوحة الأمر الذي يتبعه توخي الحذر حال رغبة الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.