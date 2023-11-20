تحسن طقس الإسكندرية غدا.. وتحذير من ظاهرة خطيرة

يشهد طقس الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، تحسنًا نسبيًا، بالتزامن مع انتهاء نوة المكنسة وتوقف الأمطار؛ لتظهر الشمس جلية بعد 5 أيّام من الاضطرابات الجويّة والغيوم.

طقس الإسكندرية غدًا

وعلى الرغم من ذلك التحسن النسبي، إلا أنّ الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، وهي أقل بكثير من الأيّام الماضية، ما يعني استمرار العمل وفقًا لحالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وحذّرت الأرصاد، من ظاهرة الشبورة المائية التي تعود مع فجر الغد، وهي تمثل خطورة على سير السيارات من وإلى الإسكندرية، عبر الطرق السريعة فجرًا، ما يستلزم توخي الحذر خلال القيادة.

أوضحت الأرصاد الجوية، أنّ طقس الإسكندرية يشهد، غدًا الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة ظهرًا، وتسجل العظمى 25 درجة مئوية، وتنخفض الحرارة ليلًا لتسجل الصغرى 17 درجة، وسط أجواء خريفية نهارًا وباردة في فترات الليل.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، عودة اعتدال الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.75 متر- وهو أمر معتدل نسبيًا على شواطئ شرق المدينة- وقد يكون مضطربًا في شواطئ غرب الإسكندرية بسبب واجهتها المفتوحة، الأمر الذي يتبعه توخي الحذر حال رغبة الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.