أمطار تضرب 8 محافظات غدا.. و«الأرصاد» تحذر 4 فئات من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات إذ تشير إلى فرص سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وطقس غائم جزئيا.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وعن أماكن سقوط الأمطار غداً تشير التوقعات تعرض محافظات «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس، الإسماعيلية» وتكون أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% على فترات متفاوتة من اليوم.

وتشير التوقعات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة إذ سجلت أقصى سرعة لها في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وبلغت 34 كيلو مترا في الساعة، وسجلت أقل سرعة للرياح في محافظات جنوب الصعيد إذ بلغت 30 كيلو مترا في الساعة.

ويسود المحافظات، غداً، طقس غائم جزئيا فيما عدا محافظات جنوب الصعيد يسود طقس مشمس نهارا بارد ليلا.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، غدا، سجلت أقصى درجة الحرارة العظمى في محافظات جنوب الصعيد إذ بلغت 27 درجة وأقل درجة في محافظات السواحل الشمالية وشمال وسجلت 21 درجة.

تحذير من حالة الطقس غدا بالمحافظات

وحذرت الأرصاد الجوية 4 فئات من الرياح المثيرة للرمال والأتربة إذ تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً لذا ناشدت السائقين بالإضافة إلى مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ومرضى العيون.