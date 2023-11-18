«الأرصاد» تحذر من سيول وأمطار غدا في المحافظات.. اضطرابات حالة الطقس

حذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غد الأحد، في عدد من المحافظات لتشمل عدة مدن في القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء والدلتا والصعيد بالتزامن مع اضطرابات في حالة الطقس.

الأرصاد تكشف أماكن سقوط أمطار غدًا

وقال بيان رسمي للأرصاد الجوية إن مدن العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، تشهد سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على مدار اليوم، فيما تشهد مدن السلوم ومطروح وجنوب البحيرة والشرقية والغربية والمنوفية أمطارًا رعدية متوسطة الشدة.

وأضاف البيان أن أمطار غد تشمل منطقتي شمال ووسط سيناء وتصل إلى حد السيول، فيما تمتد الأمطار الشديدة في المساء لتشمل مدن القناة كالإسماعيلية والسويس وبورسعيد، مع انتشار للرياح في معظم المحافظات.

طوارئ في المحافظات بسبب أمطار غد الأحد

وأعلن عدد من المحافظات رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بسبب أمطار غدا خاصة المدن والمحافظات التي تشهد سيول وأمطار غزيرة في شمال سيناء والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية والمنوفية.

ودعا بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر خاصة المسافرين على الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بين محافظتي القاهرة والشرقية.

وناشد البيان المواطنين بمراجعة صيانة السيارات قبل التحرك بها للسفر في أي من المحافظات، والتأكد من الفرامل بسبب سقوط الأمطار على الطريق ومراجعة بطاريات السيارة وعمل ماسحات الزجاج بشكل جيد إلى جانب عمل كافة إنارة السيارة.

وحذرت الشبكة المواطنين من الوقوف أسفل أعمدة الإنارة أو اللافتات الإعلانية والأشجار خلال الأمطار ونشاط للرياح لعدم تعريض حياتهم للخطر.