حالة الطقس في المحافظات غدا.. تحذير عاجل للمسافرين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الأربعاء، 20 يوليو 2023، حيث تشهد البلاد بعض الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية والرياح والغيوم الجزئية.

وتوقعت الأرصاد أن تؤثر الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وذلك بداية من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا، محذرة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

حالة الطقس غدا

وفيما يلي حالة الطقس غدا في المحافظات:

القاهرة الكبرى: طقس مشمس نهارا مع شبورة مائية كثيفة صباحا، ودرجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

الوجه البحري: طقس غائم جزئيا مع شبورة مائية صباحا، ودرجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب سيناء: طقس مشمس نهارا، ودرجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

شمال الصعيد: طقس مشمس نهارا، ودرجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: طقس مشمس نهارا، ودرجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: طقس غائم جزئيا، ودرجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة مئوية.

أما عن حالة الأمواج في البحر المتوسط والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، يتراوح ارتفاعها بين متر إلى متر ونصف.