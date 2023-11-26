الهلال الأحمر الفلسطيني: إدخال شاحنات الدعم تعيد الأمل لتشغيل مستشفيات غزة

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة الآن أفضل مما قبل الهدنة من ناحية أمان للطواقم الطبية للعمل، مشيرًا إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استطاعت اليوم توصيل مساعدات مصرية دخلت عبر المعبر إلي قطاع غزة، قائلاً إن «شاحنات الدعم تعيد الأمل لتشغيل مستشفيات غزة».

دخول 53 شاحنة مساعدات و6 شاحنات للأونروا

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المساعدات الإنسانية دخلت إلى مناطق شمال غزة لأول مرة أمس السبت، عن طريق الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيراً إلى دخول 53 شاحنة محملة بالمساعدات، بالاضافة إلى 6 شاحانات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وتابع الدكتور عبدالجليل حنجل أنه في الأسابيع الماضية كان من المستحيل إيصال أي مساعدات إلى مناطق شمال غزة، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من النازحين، الذين سيتم توزيع هذه المساعدات عليهم، لكن الأمور هناك صعبة في منطقة شمال قطاع غزة تحديدًا.