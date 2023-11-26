واشنطن: 10 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن هناك 10 أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حتى اليوم الأحد، مشيراً إلى أن ثلاثة منهم مؤهلون للإفراج عنهم، بموجب اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، نظراً لأنهم نساء وأطفال، مع ترقب إطلاق سراح المزيد من المحتجزين نهاية هذا الأسبوع.

توقعات بإطلاق سراح رهائن قريباً

وكشف سوليفان، في تصريحات أوردتها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتوقع إطلاق سراح إحدى المحتجزات الأمريكيات على الأقل اليوم الأحد، وقال إن هناك امرأتين وطفل وسبعة رجال يشكلون الأمريكيين العشرة الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة «حماس» في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، على المستعمرات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.

معلومات عن بعض المحتجزين

وقال «سوليفان» إن الولايات المتحدة لديها سبب للاعتقاد بأن المحتجزين الأمريكيين بينهم طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، من المتوقع أن يتم إطلاق سراحها اليوم، لكنه لم يقدم أي ضمانات، مضيفاً: «لا يمكننا أن نكون متأكدين بنسبة 100% من أن ذلك سيحدث»، وكشف عن أن الطفلة تدعى أبيجيل إيدان.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تعرف الوضع الحالي للطفلة إيدان، إلا أنها تتوقع أن تكون على قيد الحياة.

ترامب ينتقد عدم الإفراج عن أمريكيين

من ناحية أخرى، كتب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، منتقدا إياها لعدم شمولها الإفراج عن أي مواطن أمريكي محتجز في قطاع غزة، حتى الآن.

وكتب ترامب على منصة «تروث»، المملوكة له قائلاً: «هل لاحظ أحدكم أن حماس أعادت أشخاصاً من دول أخرى، لكنها لم تعد حتى الآن ولو أمريكية واحدة؟».