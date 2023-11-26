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الاحتلال الإسرائيلي: تحويل بعض المحتجزين إلى المستشفيات بعد استلامهم اليوم

كتب:

محمد عزالدين
08:50 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
بعض المتحتجزين الأجانب

بعض المتحتجزين الأجانب

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه جرى استلام المحتجزين وتحويل بعضهم إلى المستشفيات، مردفا: «لن ننسى بقية المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع: «قواتنا تصادق على الخطط المقبلة للحرب بغزة، وسنحافظ على أمن قواتنا في قطاع غزة، وعلينا أن نحافظ على اليقظة خلال هذه المرحلة».

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

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