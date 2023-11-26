اختناق مراسلة «القاهرة الإخبارية» إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز بالضفة الغربية

تعرضت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، للاختناق، بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع على أهالي الأسرى الذين يتجمعون على بعد 5 كيلومترات من سجن عوفر، من أجل منع أي أجواء احتفالية.

وقالت ولاء السلامين في رسالة على الهواء ببرنامج مطروح للنقاش، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «قبل قليل من الآن، كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحرك باتجاه المواطنين الذين يقفون على بعد 5 كيلومترات من بوابة سجن عوفر، وكانت هناك جرافة عسكرية في المكان».

حالة اختناق على الهواء

وخلال كلمتها على الهواء، أصيبت باختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين والصحفيين، موضحةً: «اعتدنا منذ اليوم الأول من هذه الهدنة الإنسانية وقوات الاحتلال تفعل الشيء ذاته عندما تكون على مقربة من استقلال الأسرى في الحافلة حيث تباغت الفلسطينيين».

تعليق إعلامية «القاهرة الإخبارية»

وقاطعتها الإعلامية إيمان الحويزي قائلة: «سلامتكِ أولا، إذا كنتِ لا تستطيعين التحدث الآن من الممكن أن نعود إليكِ لاحقًا، حاولي الانتقال إلى مكان آخر حتى تستطيعي التنفس والحديث».