«ليوبن» تشهد أضخم مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في النمسا

أقامت حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا مؤتمرا كبيرا اليوم، وذلك بمدينة ليوبن النمساوية.

وقال حسام بازينة منسق عام حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا: «فخورون بالنجاح منقطع النظير لهذا المؤتمر الذي حرص على المشاركة فيه المصريون الوطنيون والذين يعشقون مصر والرئيس السيسي».

حملة مواطن في النمسا

وأضاف حسام بازينة، أن العديد من رموز الجالية المصرية بالنمسا حرصوا على تلبية الدعوة التي وجهناها إليهم، وهو ما يؤكد إيمانهم بإعادة انتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة.

المصريون في الخارج يدعمون السيسي

ومن ناحيته، أشاد بهجت العبيدي المتحدث الرسمي باسم حملة مواطن بالخارج؛ بالمؤتمر الرائع الذي أقامته حملة مواطن بالنمسا بمدينة ليوبن، مؤكدا أنه يعتبر المؤتمر الأضخم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بدولة النمسا كلها، وهو ما يستحق الثناء.

وأضاف بهجت العبيدي، أن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر كل من الإعلامي المصري أسامة نصحي وخبير التأمينات الماجستير مجدي العشري والمصور الصحفي جلال شحاتة، بالإضافة لممثل الاتحاد العام للمصريين بالنمسا محمد إبراهيم جميعهم قد حثوا المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، بعدما استعرضوا إنجازات الرئيس والتحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي هي في حاجة إلى قائد حكيم.

ومن ناحيته، توجه أحمد نصار منسق حملة مواطن بمدينة ليوبن النمساوية بالشكر لكل من لبى الدعوة وكل الحضور وطالب الجميع بضرورة التواجد في مقر السفارة المصرية أيام 1 و2 و3 ديسمبر لاختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

نجمة مصرية بالنمسا تشارك في المؤتمر

وشاركت مطربة الأوبرا المصرية الفنانة مريم طاحون في مؤتمر دعم السيسي بمدينة ليوبن النمساوية.

واحتفى منظمو المؤتمر بالنجمة المصرية الشابة التي تحرص على التواجد في كافة الفعاليات المصرية الوطنية وتدعم بكل قوة مؤسسات الدولة المصرية الوطنية.