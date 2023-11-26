رئيس حزب التجمع: الرئيس السيسي «فارس أمين» على بلده

قال النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن مشهد الانتخابات الرئاسية، شديد الأهمية بالنسبة لمستقبل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التنافس في الانتخابات الرئاسية بالبرامج خاصة مع مشاركة الأحزاب بالإضافة إلى واقع الرئيس الحالي للدولة المصرية وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حملة المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اختارت طريقا لها في التعبير عن نفسها ودعم مرشحها بلقاء النقابات دون التأثير على المشهد والدعم لغزة جراء الحرب عليها، مبينا أن لقاءات المرشحين بعرض برنامجهم وأنفسهم، مشددًا على أن الحضور سيكون كثيرا أمام صناديق الانتخابات من أجل الرئيس السيسي ودعمه وانتخابه في الاستحقاق الدستوري، بعد موقفه الكبي في قضية فلسطين: «كان فارسا أمينا على الأمن القومي المصري، وكان وحيدا في مواجهة العالم، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، خلاف ما قام به في 30 يونيو، وتأييد شعبي كامل من الشعب، ولم يكن انقلابا عسكريا، وكان انقلابا شعبيا وراء الرئيس السيسي».

هناك دعم شعبي للرئيس السيسي

وأوضح رئيس حزب التجمع أن هناك دعما شعبيا للرئيس السيسي، بعد مواقفه تجاه الحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان السند للشعب المصري، والآن هو السند للشعب الفلسطيني بعيدا عن الاتجاه العالمي مشيرًا إلى الشعب المصري، استوعب أخيرا أن الرئيس السيسي، عرض عليه إغراءات كثيرة وحوافز منها سد ديون مصر من أجل تنفيذ المخطط الإسرائيلي والتهجير القسرى للشعب الفلسطيني، إلا أنه رفض وقف ضده، ويحافظ على الأمن القومي المصري، ولم يصارح شعبه بهذا بل صارح العالم بموقفه وموقف الشعب المصري، وعدم السماح بالتهجير داخل غزة أو خارج أو مصر أو أي دول في المنطقة، وهذا ما حدث خلال اللقاءات التي عقدها مع ممثلي العالم وبالأخص وزير الخارجية الأمريكية.