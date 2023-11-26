الآلاف من قبائل مطروح يعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (صور)

أعلن الآلاف من قبائل مطروح بمؤتمر جماهيري حاشد على كورنيش مدينة مرسى مطروح، نظمته أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن، تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وانطلق مؤتمر مطروح الشعبي بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العوضي: السيسي ضحى من أجل بناء الجمهورية الجديدة

وقال أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال مؤتمر، اليوم، إن المرشح في الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي هو الأجدر في قيادة الوطن في هذه الظروف الصعبة المحيطة بمصر من جميع حدودنا لأنه ضحى وبذل جهودا كبيرة في سبيل بناء الجمهورية الجديدة بداية من انحيازة للإرادة الشعبية في 30 يونيو، ولا يمكن أن نحصر إنجازات الرئيس السيسي في مؤتمر واحد التي يأتي على رأسها المشروع الأعظم حياة كريمة بتكلفة أكثر من 700 مليار جنيه.

الحفاظ على الأمن القومي

وأضاف «العوضي»، أن هناك تحديات تحيط بمصر من كل ناحية ومؤامرات كثيرة تحيط بنا ولكن الرئيس السيسي استطاع أن يحافظ علي الأمن القومي المصري، من خلال رؤيته الثاقبة وأعاد للدولة عزتها وكرامتها فمصر كانت مصنفة عقب 2011 بأنها دولة غير مستقرة وأصبحت الآن دولة راسخة وقوية ويكفينا أننا قاومنا تهجير الفلسطينيين، وفرضنا رأينا وكلملتنا في منع تصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة لفرض رأينا بمرور كل المساعدات عبر معبر رفح فمطلوب مننا جميعا المشاركة في الانتخابات الرئاسية لنرد الجميل لمرشحنا عبد الفتاح السيسى عرفانا وتقديراً لما قدمه لهذا الوطن لانه الأقدر والأجدر لقيادة الدولة المصرية.