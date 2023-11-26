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تحرير 3700 محضر تمويني خلال حملات مكبرة بالمنوفية 

كتب:

إبراهيم الديهي
10:20 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، حملاتها التفتيشية علي مدا شهر نوفمبر، إذ جرى تحرير الآلاف المحاضر الفورية تجاه المخالفين، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذارئسة والمواد التموينية، وتأتي الحملات ووفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية. 

تحرير الآلاف المحاضر التموينية في حملات مكثفة بالمنوفية 

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، أنه تم تحرير أكثر من 3700 محضر تمويني متنوع على المخابز والمحال التجارية والمطاعم والأسواق، خلال شهر نوفمبر، على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة. 

التحفظ على كميات من السلع المضبوطة

وأضاف، وكيل وزارة التموين في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات علي مدار الشهر أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية من دقيق ونخالة وغيرهما، وتم التحفظ عليهما ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ ما يلزم حيال المضبوطات. 

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية في المنوفية خلال الفترة المقبلة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب في المواد الغذائية، مشيراً إلى أن عدد الجهات التنفيذية تشارك في الحملات المكبرة من مديريات تنفيذية ووحدات محلية. 

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