تعيين محمد أبو موسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن تعيين محمد أبو موسى كمساعد لمحافظ البنك المركزي، حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخراً، ليكون «أبو موسى» أول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري.

شغل أبو موسى منصب وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الأفريقي.

أبو موسى وخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاما

ويتمتع أبو موسى بخبرة مهنية متميزة، تمتد إلى أكثر من 25عاماً في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات، وتقلد عدة مناصب في عدد من البنوك العالمية في مصر، كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.