المدير الإقليمي للصحة العالمية: إصابة مئات الآلاف من أبناء غزة بأمراض مزمنة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة يعانون أنواعاً مختلفة من الأمراض المزمنة، وأكد أن النظام الصحي في غزة تأثر بشكل كبير، وتم هدم الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية جراء القصف الإسرائيلي، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل اليوم الأحد.

من ناحية أخرى، قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة الآن أفضل مما قبل الهدنة من ناحية أمان للطواقم الطبية للعمل، مشيرًا إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استطاعت اليوم توصيل مساعدات مصرية دخلت عبر المعبر إلي قطاع غزة، قائلاً إن «شاحنات الدعم تعيد الأمل لتشغيل مستشفيات غزة».