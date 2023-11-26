مسؤول قطاع الخليج في حزب المصريين الأحرار: جاهزون للانتخابات الرئاسية

قال أحمد علي حسن، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ومسؤول قطاع الخليج العربي، إن الحزب يبذل كافة جهوده واستعدادات شاملة للانتخابات الرئاسية في الخارج عموما وبخاصة تعزيز التواصل مع المصريين في المملكة العربية السعودية والخليج العربي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث يشكلون أكبر جالية مصرية في العالم، تتجاوز الثلاثة ملايين مصري.

المصريين الأحرار في الخليج

أكد حسن، أن المصريين في تلك الجالية يظلون داعمين ومؤيدين للدولة المصرية ومؤسساتها، ويقدمون دعمهم الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل الظروف العالمية والإقليمية الراهنة.

وأضاف عضو عليا المصريين الأحرار، أنه تم إنشاء غرفة عمليات خاصة بهدف التجهيز للعملية الانتخابية في المملكة، حيث تعمل على مدار الساعة وتستقبل جميع المعلومات والإحصائيات التي يتابعها الحزب باعتباره جزءا من حملة الرئيس السيسي، و تُرسل هذه المعلومات إلى مقر الحزب بالقاهرة لتحليلها والوصول إلى أفضل صورة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة لأيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن هناك تنسيق وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لإنشاء ثلاث لجان« لجنة متابعة ورصد، ولجنة نقل الناخبين مجانًا إلى مراكز الانتخاب، ولجنة إعاشة لتوفير جميع سبل الراحة للعملية الانتخابية»، بهدف تيسير الأمور على أبناء الجالية والعمل علي الحصول علي أعلي مشاركة من أبناء الجالية في العملية الديمقراطية.