«المصريين الأحرار»: فعالية «تحيا مصر وفلسطين» رسالة قائد حريص على الإنسانية

وجه حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، التحية والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده المخلصة ومواقفه الإنسانية الراسخة، حيال الأزمة الفلسطينية، وحفظ سلام المنطقة، وفي القلب منها الدولة المصرية.

وقال الحزب في بيان، إن مؤتمر اليوم رسالة تضامن شامل وصوت جهوري من أرض مصر، نهتف غزة في القلب، وهي مساندة قوية وتعضيد معنوي، إلى جانب دور مصر الرائد على كل المستويات والأصعدة.

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين

وصف الحزب كلمة الرئيس السيسي اليوم في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، بأنها رسالة قوية لقائد يحرص على أسمى معاني الإنسانية، وفي الوقت ذاته، يقبض بيد من فولاذ لتحقيق الأمن القومي المقدس غير قابل للمساس، ولا مجال لتهويد لقضية الأشقاء.

وأشاد الحزب بكل جهود ومساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والموقف الراسخ إزاء الأزمة الفلسطينية، حفاظا على سلام المنطقة، ووقف شلال الدماء، والدفع لتحقيق حل دائم للقضية، مع احتفاظ المواطنين بالعيش الآمن على أراضيهم.

دور مصر في القضية الفلسطينية

ويرى حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، وحضور الرئيس، والكلمة الواضحة للجميع، تعكس التزامًا عاليًا، ورؤية ثاقبة في التعامل مع التحديات الإنسانية والسياسية على كل الأصعدة.

كما أعرب الحزب، عن اعتزازه بالموقف الإنساني الراسخ للرئيس، الذي يمثل نموذجا ونبراسا للتضامن العربي في مواجهة الأزمات والظروف الصعبة.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والقوى الدولية، للمساهمة في حل القضايا الإنسانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار، قيادة وأعضاء، على الاصطفاف الكامل مع القيادة السياسية المصرية، لما تراه من قرارات أو مساعٍ، وأننا على استعداد تام للمشاركة الفعّالة في أي جهد، يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام والأمان في المنطقة.

وفي الختام، أكد حزب المصريين الأحرار على استمرار دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر والمنطقة بأسرها والمضي قدما لاستكمال الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة والمؤسسات الوطنية المصرية.