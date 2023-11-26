المرشح الرئاسي فريد زهران يعقد لقاء جماهيريا في الغربية الاثنين

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل المؤتمر الجماهيري المقبل للحملة الانتخابية ضمن سلسلة لقاءات في مختلف المحافظات.

وأوضحت حملة فريد زهران، في بيان لها، أن المؤتمر المقبل للمرشح الرئاسي سيكون في قاعة «رنين لاند» في الأشموني بمحافظة الغربية، وذلك في السادسة مساء غد الإثنين.

ودعت حملة فريد زهران، جميع أهالي الغربية لحضور المؤتمر؛ للحديث حول البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، وأفكار وخطط الحملة للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والاستماع إلى مطالب المواطنين.

فريد زهران يستقبل سفير النمسا

واستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، سفير دولة النمسا جورج بوستينجر، وذلك في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي تقوم بها الحملة.

‏وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والاعتداء الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، واستعرض فريد زهران أهم ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته حول المشهد السياسي المصري وما يقدمه برنامجه الانتخابي من إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

‏كما تطرق اللقاء لمناقشة تطورات الوضع في غزة، وشدد زهران على أهمية أن تتخذ الحكومات الأوروبية مواقفاً أكثر إنصافاً للشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من جريمة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل، وذلك من باب الاتساق مع المواقف الشعبية الأوروبية التي تدين سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينين.