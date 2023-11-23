عضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: لدينا مشروع متكامل يضع مصر على الطريق الصحيح (حوار)

قال محمد هلال، مساعد المرشح الرئاسى فريد زهران، عضو المكتب التنفيذى للحملة، إن هناك أسباباً متعددة وراء تأييده لـ«زهران»، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إذ إن المرشح له تاريخ سياسى عريض وليس شخصاً مجهولاً، وناضل على مدار خمسة عقود، كما أنه بديل سلمى مدنى ديمقراطى للنظام. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الحملة فى الأساس قامت على خبرات الشيوخ وأفكار وسواعد المشاركين فيها، كما أن تفاعل الشباب مع الحملة فى تطور مستمر، بالتزامن مع المؤتمرات الجماهيرية التى تعقدها، وتواصلها المباشر مع المواطنين.

ما أسباب تأييدك للمرشح فريد زهران؟

- تأييدى لفريد زهران له أسباب عديدة، منها أنه ذو تاريخ سياسى كبير وليس شخصاً مجهولاً، ناضل على مدار خمسة عقود، كما أنه بديل سلمى مدنى ديمقراطى للنظام، وسيعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ما أهم نقاط القوة فى البرنامج الانتخابى لـ«زهران»؟

- أهم النقاط، من وجهة نظرى، تتمثل فى فتح المجال العام عن طريق الإصلاح السياسى، الذى يترتب عليه بالطبع الإصلاح الاقتصادى، لأن السياسة فى الأساس هى المؤشر ذو التأثير الأكبر فى الاستقرار والتنمية الاقتصادية لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتبنى نظام القوائم النسبية لضمان تمثيل الأحزاب والعمل على تقويتها، وعدم السيطرة على السلطة التشريعية وتركها تقوم بدورها دون أى تدخل فى عملها من السلطة التنفيذية.

ما رأيك فى إتاحة الشركة المتحدة لـ1000 دقيقة إعلانات مجانية لكل مرشح؟

- بالطبع هذا أمر جيد نقدِّره ونشكر إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عليه، وكنت أنتظر ذلك أيضاً من التليفزيون المصرى الرسمى والجرائد القومية.

بعد لقاء مفتى الجمهورية.. ما أهم اللقاءات التى ستعقدها الحملة خلال الفترة المقبلة؟

- عقدنا العديد من المؤتمرات الدعائية خلال الفترة الماضية، ومنها عقد مؤتمرين فى محافظة أسوان يوم الأربعاء الماضى فى مدينة إدفو، وأمس الخميس فى أسوان، كما أننا سنعقد مؤتمرين يوم 25 نوفمبر فى أطفيح بالجيزة ويوم 27 فى زفتى بمحافظة الغربية.

«الإخوان» تنظيم دولى إرهابى اعتاد هدم أى عملية سياسية فى البلاد.. ونعمل على عرض رؤيتنا على المواطنين

ما رأيك فى هجوم «الإخوان» المتتالى على المرشحين؟

- «الإخوان» تنظيم دولى إرهابى غير وطنى، ولا يؤمن بالوطنية خرج عليه الشعب المصرى وأسقط نظامه، وبالتأكيد سيهاجم أى عملية سياسية تتم فى البلاد.

وماذا عن دور الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية؟

- نعمل على ترك الحرية للأحزاب السياسية فى الحركة والعمل على الأرض وحرية النقابات والجمعيات الأهلية والاتحادات الطلابية واستقلالها مالياً وإدارياً، كل هذه الأمور تساعد على خلق مجتمع مدنى قوى وفاعل.

نطالب بقصر ملكية الدولة على الصناعات الاستراتيجية والحيوية التى تمس الأمن القومى والتى يعجز القطاع الخاص عن الدخول فيها

ما رؤيتكم للتعامل مع الملف الاقتصادى؟

- هناك العديد من الحلول والمخرجات للتعامل مع الملف الاقتصادى، لا سيما فى الأزمة الاقتصادية وكيفية ضمان عودة التنافسية للاقتصاد المصرى، وقصر ملكية الدولة على الصناعات الاستراتيجية والحيوية التى تمس الأمن القومى والتى يعجز القطاع الخاص عن الدخول فيها.

نعمل على استخدام الصلاحيات الدستورية فى العفو والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى

هل هناك نقاط أخرى مهمة فى برنامجكم الانتخابى؟

- نعمل على استخدام الصلاحيات الدستورية فى العفو والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والقضايا السياسية، فضلاً عن العزم على التنحى عن رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية لضمان استقلال السلطة القضائية، وقيام الرئيس بدوره كحكم بين السلطات وليس متحكماً فيها كالوضع القائم.

ما نسبة تفاعل الشباب مع الحملة؟

- الحملة فى الأساس قامت على خبرات الشيوخ وأفكار وسواعد الشباب المشاركين فيها، وتفاعل الشباب مع الحملة فى تطور وازدياد مستمر، خصوصاً بالتزامن مع المؤتمرات الجماهيرية التى تعقدها الحملة والتواصل المباشر مع المواطنين.

ما النجاحات التى حققتها الحملة على أرض الواقع؟

- حققت الحملة نجاحات بالطبع على أرض الواقع من خلال المؤتمرات الجماهيرية التى عُقدت فى المحافظات والاتصال المباشر بالمواطنين وعرض رؤيتنا وبرنامجنا على المواطنين واستغلال المساحات المتاحة على الوجه الأمثل.

مميزات حملتنا

يميز حملتنا أنها حملة تشكلت خارج إطار التنظيم الحزبى وضمت العديد من الشخصيات السياسية الفاعلة والمتخصصة فى جميع المجالات، كما يميزنا أيضاً أننا لسنا حملة تدعو إلى انتخاب شخص لقدراته الشخصية وامتلاكه لحلول من وجهة نظره، ولكننا جزء من مشروع شاركنا فى صياغته جميعاً، فنحن نتميز بأننا لدينا مشروع متكامل يضع مصر على الطريق الصحيح، بالإضافة إلى أن هيكل الحملة به أكثر من 90٪ من الشباب.