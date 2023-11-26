حملة فريد زهران: زيارة مرشحنا للقرى والنجوع فاجأت الأهالي

قال المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحملة نظمت مؤتمرين يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مدينتي إدفو وأسوان، وأمس السبت نظمت مؤتمرا في قرية «صول» بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، بينما تنظم غدا مؤتمرا في مركز زفتى بمحافظة الغربية.

جولات مرشحنا فاجأت الأهالي

وأضاف «كامل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا الانتخابات»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحملة تحاول من خلال الجولات التي تنظمها للوصول للناس ليس فقط في العواصم أو المدن الرئيسية فقط، ولكن بالقرى أيضا، وذلك لعرض رؤية المرشح الرئاسي فريد زهران لهم، خاصة أن زيارة مرشحهم للقرى والنجوع فاجأت الأهالي.

الحملات الانتخابية مدتها محدودة

وأشار إلى أن الحملة الانتخابية مدتها محدودة، وإذا كان هناك متسع من الوقت أجرت جولات في كل المحافظات والمراكز والقرى، لافتا إلى أن أمانة الحزب أو أعضاء الحملة بالمكان يجمعون مشكلات الناس التي تعانيها بشكل عام.

وأوضح أن الحملة تعرض ملامح الحملة بشكل تام، والتركيز على بعض النقاط، متابعا: «من الأشياء المهمة التي نقولها للأهالي بأن رؤيتنا في الملفات المختلفة سواء في الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو السياسة».