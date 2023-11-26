أستاذ علوم سياسية: صمود فلسطين وجهود مصر سبب إقرار الهدنة في غزة

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، إنّ التوصل إلى الهدنة تمّ بواسطة تفاعل عاملين، الأول صمود فلسطين والثاني هو الجهد المصري القطري.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاستراتيجية التي فشلت كانت القضاء على الفصائل الفلسطينية في غزة، لكنها صمدت رغم الخسائر البشعة التي تتحمل مسؤوليتها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

استمرار الهدنة مصلحة للطرفين

وتابع أستاذ العلوم السياسية، بأنّ مصر وقطر بذلتا أقصى ما في وسعهما بحيث وصلنا إلى الهدنة وتمضي في التنفيذ رغم بعض العقبات الإجراءات، وما يطمئننا نسبيا أن استمرار الهدنة مصلحة للطرفين، فهي استراحة محارب للفصائل، أما الاحتلال الإسرائيلي فإنه يتمكن من استرداد أسراه.

شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا شديد العدوانية، حيث يريد استئناف القتال بأقصى سرعة ووحشية ممكنة، ومع ذلك، فإننا نأمل بأن تكون الخطوات التي تمت حتى الآن في تنفيذ اتفاق الهدنة تخلق مناخا من الهدوء، ويتم تجديدها.

الكل يأمل في تجديد الهدنة

وأوضح: «نأمل أن يتم تجديد الهدنة، وبخاصة أن دفعات تسليم الأسرى صغيرة ونتيجة طول الهدنة نسبيا يبدأ مناخ معين يشكل عاملا ضاغطا ضد استئناف العمليات العسكرية والوحشية الإسرائيلية مرة أخرى، فقد بدأ يحدث تحول في دوائر الرأي العام العالمي على الصعيد الشعبي ثم الصعيد الرسمي».