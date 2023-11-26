الرئيس السيسي لأمير قطر: أتطلع لمزيد من التعاون المشترك لحل القضية الفلسطينية

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير إلى تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وكتب الرئيس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة».