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الرئيس السيسي لأمير قطر: أتطلع لمزيد من التعاون المشترك لحل القضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
06:26 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير إلى تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وكتب الرئيس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة». 

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