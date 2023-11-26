منتدى شباب العالم: مبادرتنا الإنسانية لحماية المدنيين بمناطق النزاع تقوم على السلام

قالت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن المنتدى أطلق خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لمصر مبادرة عالمية للسلام بعنوان «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، وقرر المنتدى فيها أخذ خطوات جادة على أرض الواقع.

المبادرة تقوم على التسامح والسلام

وأضافت «بدر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه المبادرة قائمة على أسس التسامح والسلام لأننا نذكر العالم أن في هذا الوقت يحدث تغييرا ملحوظا وهناك استبدال واضح في المعايير التي يقيس بها العالم وينظر بها للأحداث خاصة الصراعات والظروف، وآخر صراع هو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ويسبقها الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الحروب التي تحدث في قارة أفريقيا.

وتيرة متصاعدة للحروب

وتابعت المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، أنه في الوقت الحالي هناك وتيرة متصاعدة للحروب والنزاعات في العالم وتهديد للأمن والسلام، ومن هذا المنطلق أتت رسالة المنتدى بأنه لا بد من تجميع الشباب للتعبير عن آرائهم واختارنا ننفذ المبادرة الخاصة بنا في شرم الشيخ التي أصبحت أرض للسلام، قائلة: «مبادرتنا الإنسانية لحماية المدنيين في مناطق النزاع قائمة على التسامح والسلام».