نائب رئيس اتحاد العمال: مبادرة منتدى شباب العالم فرصة لتحقيق السلام

ثمن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية، التي أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه منتدي شباب العالم، في نشر مبادئ السلام والتنمية ولحماية المدنيين فى مناطق النزاع.

مبادرة تعبر عن دور مصر الحقيقي

وأضاف البدوي، في بيان صحفي له، أن المبادرة تعبر عن دور مصر ونواياها الصادقة من أجل نشر السلام في العالم، والسعي لاستقرار المنطقة مقابل الدول الأخرى التي تتحدث عن السلام قولًا، ونجدها على أرض الواقع مساندة لجرائم حرب كالتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأشار نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن منتدى شباب العالم يؤكد من خلال تلك المبادرة، تفاعله مع ما تمر به المنطقة من أزمات على جميع المستويات، وتعمل من خلال قواعدها وإمكانتها على إحياء مسار السلام والإنسانية التي وئدها الاحتلال بممارسات الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

البدوي يشيد بالدور المصري في قضية فلسطين

وأشاد البدوي بالدور المصري المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوقه المشروعة، والتي تعد المسلك الوحيد لإحلال السلام في المنطقة وإنهاء الصراعات.