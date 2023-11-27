5 إجراءات لطلب الترخيص في قانون المحال العامة.. ومدة محددة للرفض

ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أوضاع الكثير من المحال التجارية، وذلك على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، بحسب القانون.

إجراءات طلب الترخيص للمحال العامة

وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إجراءات طلب الترخيص للمحال العامة والبيانات المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا يجب على طالب الترخيص إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، وذلك على نموذج الإخطار المعد، ويضع فيه البيانات التالية:

- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات، وكذلك رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني في حالة وجوده.

- نوع المحل موضوع الطلب.

- عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.

- اسم المدير المسئول إن وجد، ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يعتبر صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

- الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.

وبعد الانتهاء من هذه البيانات يرفق بالطلب المستندات والرسوم المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وبعدها يخطر المركز المختص مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه، وذلك بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعد الطلب مقبولاً.

قانون المحال العامة

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد أن الدورة التدريبية التي نفذتها الوزارة بمركز سقارة حول قانون المحال العامة، تعمل على شرح كل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح كافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلى عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.