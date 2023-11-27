حكاية الأسير المحرر «مجد».. اعتقله الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر وقتل ابن عمه

في تمام الساعة 3 فجر يوم 21 مارس 2023، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير المحرر مجد رائد مسعود فريحات، في قرية جنين بفلسطين، ليستقر في المعتقل لمدة 7 أشهر، ويعيش معاناة لا يتحملها أحد، بحسب تعبير والد الأسير المحرر «رائد».

فرحة خروجه من المعتقل لم تكتمل على خير

فرحة خروجه من المعتقل لم تكتمل على خير، بحسب وصف «رائد» لـ«الوطن»: «قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت ابن عم مجد البالغ من العمر 22 سنة، اليوم كان أول يوم عزا له وبدل ما يجي مجد ونستقبله بفرح وسرور، سيتفاجأ بعزاء ابن عمه، قصف الاحتلال الإسرائيلي لم يترك بيتًا في فلسطين إلا ولو كان في زفة شهيد».

«ابني مبسوط خاصة بعد الإفراج عنه قبل إتمام مدة الاعتقال المقررة سنة أخرى، ودفع 4 آلاف شيكل بتهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق النار»، بحسب ما قاله «رائد».

وتابع قائلاً: «ابني 17 سنة قاصر، ومنذ اعتقاله من 7 أشهر، لم أزره بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي والمنع الأمني، لكن والدته كانت تزوره، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع جميع الرجال من زيارة أبنائهم حتى لا يستمدوا منهم القوة والعزيمة، وبهذا يعذبوهم نفسيًا ويضعفوهم أكثر، وكل مرة تزوره والدته، كان نحفان وتعبان ومعاملة سيئة كأنهم مجرمين».

سحبوا البطاطين ولم يقدروا على النوم ليلًا

وذكر رائد بحسب حديث ابنه «مجد»: «بعد عملية طوفان الأقصى، قللت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأكل والوضع أصبح صعبا، إذ سحبوا منهم كل الأجهزة الكهربائية وأجهزة الطبخ، حتى البطاطين أخذوها منهم، ومن البرد لم يقدروا على النوم ليلًا، الاحتلال الإسرائيلي ينتقم منا بطريقة لا إنسانية ولا مبررة».