ياسر القاضي لـ«الشاهد»: الـ5G فرصة لإعادة ضخ الاستثمارات الأجنبية بمصر

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس السيسي أعطى الضوء الأخضر والدعم الكامل لملف الاتصالات.

وتابع «القاضي»، خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: الـ5G فرصة لإعادة ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر.

أهمية خدمة الـ5G

وأضاف: «خدمة مهمة جدًا بدأت على مستوى العالم وتنتشر في دول كثيرة، وأخذت تجارب لنقل هذه التقنية لمصر، وسافرت في عام 2018 لبرشلونة للمؤتمر السنوي الخاص بالـgsma، واتفقت مع الشركات وكانت ستكون أول تجربة للـ5G، على مستوى المنطقة وكانت ستكون في شرم الشيخ وأحضرنا بعض الأجهزة وكان هناك استعداد كبير من الشركات في سنة 2018».

فرصة ثانية لضخ استثمارات جديدة

وتابع: «آمل أن تكون هذه الخدمة متوفرة وكاملة وليست فقط رخصة، لأن من الممكن للشركات أن تقدم خدمات 4G، على أنها 5G، وهذه فرصة ثانية لضخ استثمارات جديدة للدولة، وستدخل المليارات من الدولارات بشكل مباشر للدولة».