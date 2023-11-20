«خبير»: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
كتب:
اسلام فهمي
07:51 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
ندوة اقتصادية بجامعة المنيا
قال الدكتور جمال عاطف، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة المنيا، إنّ انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأعضاء في المجموعة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي.
ندوة تثقيفية اقتصادية بجامعة المنيا
جاء ذلك، خلال ندوة تثقيفية اقتصادية نظمها النادي الثقافي في جامعة المنيا، حول انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، التي تضم «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وخمس دول أخرى».
وأشار «عاطف» إلى أن مجموعة البريكس تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، حيث يمثل اقتصادها نحو 32% من الناتج المحلي العالمي، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42% من سكان العالم.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيعزز من مشاركة مصر في مشروع الممر الاقتصادي للحزام والطريق، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية في العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول آسيا وأفريقيا ودول المحيط الهادئ.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر
وأعرب عن ثقته في أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مبينًا الأهمية الاقتصادية لانضمام مصر إلى مجموعة البريكس.
وتتلخص أهمية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس في النقاط التالية:
- زيادة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة: تعد دول مجموعة البريكس بلس من أهم الأسواق العالمية، وتمثل صادرات مصر إلى هذه الدول نحو 10% من إجمالي صادراتها.
- الاستفادة من الاستثمارات الجديدة: تمتلك دول مجموعة البريكس استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يمكن لمصر الاستفادة منها من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- رفع مستوى التبادل التجاري البيني: يمثل التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس نحو 15% من إجمالي التبادل التجاري المصري.
- التوسع في الصناعة المحلية: تمتلك مصر قاعدة صناعية واعدة، يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا والاستثمارات الجديدة، التي ستوفرها دول مجموعة البريكس.
- الحصول على التمويلات النقدية للمشروعات التنموية: يمكن لمصر الحصول على تمويلات ميسرة من صندوق التنمية الجديد، الذي تم إنشاؤه في إطار مجموعة البريكس.
- استقبال أعداد كبيرة من السياح: تعد دول مجموعة البريكس من أهم مصادر السياحة العالمية، ويمكن لمصر الاستفادة من ذلك من خلال جذب المزيد من السياح من هذه الدول.