خالد الصاوي يوجه رسالة مؤثرة لطارق عبدالعزيز: «احجزلي مكان جنبك.. مستني الإشارة»

وجّه الفنان خالد الصاوي رسالة مؤثرة لصديقه الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الذي وافته المنية، أمس الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته داخل موقع تصوير مسلسله الجديد «بقينا اتنين»، المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب «الصاوي»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «طارق حبيبي أمانة عليك سلملي على كل شلة حقوق، واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس ليكم».

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، اليوم الاثنين، بعد صلاة الظهر، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.