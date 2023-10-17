خالد الصاوي: الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم عنف وإرهاب في فلسطين

حرص الفنان خالد الصاوي على دعم فلسطين، ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحضوره الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها نقابات الفنية بمصر.

خالد الصاوي يدعم فلسطين

وقال خالد الصاوي، خلال الوقفة: «عاوزين نقدم رسالة واضحة للعالم أنا ما يحدث في فلسطين عنف وإرهاب، ونصلح المشهد، وأن الاحتلال يدعو إلى العنف».

وأضاف: «نأمل على إنشاء لجنة للتواصل مع الغرب ونسألهم إني اللي بيحصل غلط ولا صح، يجب أن نكون جميعا فدائيون لفلسطين».