توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية العساكرة في بيت لحم بالضفة الغربية

يتوغل جيش الاحتلال، بقرية العساكرة في بيت لحم بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر بأريحا في الضفة الغربية، فضلا عن اقتحامه لبلدة عقربا جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية، إضافة إلى هجومه على مخيم الجلزون في رام الله واحتجازه فلسطينيا.

وفي وقت لاحق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوجود إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، استمرار العمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد؛ لضمان إخراج كل المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.