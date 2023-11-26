نشأت الديهي: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي انتصار في قطاع غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يُحقق أي انتصار في قطاع غزة، معقبًا: «لو الاحتلال انتصر في حرب على غزة لقام بتحرير المحتجزين، ولما استمرت الحرب أكثر من 50 يومًا».

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن البعض كان يتوقع أن يقوم الاحتلال بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي بتدمير كل قادة غزة وتحرير المحتجزين، وهذا الأمر الذي لم يتحقق على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الخبراء لم يتوقعوا على الإطلاق استمرار الحرب لمدة تقارب الشهرين.

دولة الاحتلال تتفاوض الآن مع الفصائل الفلسطينية

وأضاف أن دولة الاحتلال تتفاوض الآن مع الفصائل الفلسطينية عن طريق الوسيط المصري، بعد مدة تقارب الشهرين من الحرب، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة الذين سقطوا في 50 يومًا أكثر من عدد القتلى في أوكرانيا الذي حدث في عامين، وفقًا لصحفية نيويورك تايمز، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي سقط في رزيلة اللا مهنية، ولن نثق فيه مجددًا.