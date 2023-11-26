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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل

كتب:

شروق مراد
11:16 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
غزة.. أرشيفية

غزة.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بوجود إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، استمرار العمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد؛ لضمان إخراج كل المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بايدن، في تصريحات أوردتها قناة «الحرة» الأمريكية، أنه مستمر في الانخراط شخصيًا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها.

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بقلم شروق مراد