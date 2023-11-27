معلومات عن أول أمريكية أطلق سراحها بصفقة الرهائن.. «بايدن» صلى من أجلها

«أنا مع عديد من الأمريكيين نصلي من أجل أن تكون على ما يرام».. بتلك الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإفراج عن أول أمريكية ضمن صفقة الرهائن بين الفصائل الفلسطينة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الطفلة الأمريكية أباجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية» التي كشفت عن هويتها.

ماذا قال بايدن عن الفتاة الأمريكية؟

وفي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، أوردتها قناة «الحرة» الأمريكية، تحدث عن الفتاة الأمريكية، قائلا: «قبل يومين بلغت إحدى إخواننا الأمريكيين وهي فتاة تدعى أباجيل الرابعة من عمرها، اليوم هي حرة جيل، وأنا مع عديد من الأمريكيين نصلي من أجل أن تكون على ما يرام، لقد أمضت عيد ميلادها الرابع وهي محتجزة لدى حماس».

ويأتي الإفراج عن الطفلة الأمريكية وسط توقعات بالإفراج عن المزيد من الأمريكيين في ظل استمرار الهدنة الإنسانية في قطاع غزة والتي دخلت يومها الرابع بحلول الاثنين، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

معلومات عن الطفلة الأمريكية

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، إنه جرى إطلاق سراح أبيجيل إيدان، البالغة من العمر أربع سنوات فقط، بعد 50 يومًا من فقدانها والدها، وقد وصفت بالصحف بأنها أول رهينة أمريكية يطلق سراحها من جانب «حماس».

وبحسب الصحيفة البريطانية التي أشارت إلى إطلاق سراح العديد من الرهائن، أنه ورد قُتل والدا الطفلة الأمريكية ذات الأربع سنوات، والذين يدعيا بسامدار وروي إيدان، خلال الهجمات التي اندلعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينيين بينما تم إنقاذ إخوتها.