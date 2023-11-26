بايدن يعلن الإفراج عن الطفلة الأمريكية أباجيل إيدان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإفراج عن الطفلة الأمريكية أباجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أنه يتوقع أن تطلق الفصائل الفلسطينية سراح المزيد من الأمريكيين أيضا، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن منذ الأيام الأولى للأزمة لضمان وصول المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

الهدنة الإنسانية في غزة

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

مساعدات غزة

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.