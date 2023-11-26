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تفاصيل إطلاق النار على 3 طلاب فلسطينيين في أمريكا.. «تحدثوا بالعربية»

كتب:

منى السعيد
09:08 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الخارجية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، جريمة إطلاق النار التي تعرض لها 3 من الطلبة الفلسطينيين في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مساء اليوم الأحد.

إصابة 3 طلاب فلسطينيين بأمريكا لأنهم يتحدثون العربية

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن الطلاب هشام عورتاني، وتحسين أحمد، وكنان عبد الحميد، تعرضوا لإطلاق نار أثناء خروجهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وصفت ما بين بليغة ومتوسطة.

وطالبت الوزارة السلطات الأمريكية المختصة بسرعة إلقاء القبض على المجرم والتحقيق معه ومحاسبته، وإفادتها بنتائج التحقيقات، متمنية الشفاء العاجل لأبنائنا الطلبة.

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بقلم منى السعيد