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«سي إن إن»: مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث تمديد هدنة غزة

كتب:

يارا أشرف
02:11 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية نقلا عن مصادر، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث تمديد هدنة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس عن سعيها لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

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بقلم يارا أشرف