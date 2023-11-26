«فتح» تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم، الموقف الفلسطيني المُطالب بوقف العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله سواء في قطاع غزة الذي تعرض لجرائم بشعة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية أو في الضفة الغربية التي تتعرض لاجتياحات متواصلة، إضافة إلى إرهاب المُستوطنين وجرائمهم التي تتم بحماية جيش الاحتلال، والاعتداءات بحق المقدسات في مدينة القدس المُحتلة.

وتطرقت اللجنة، في بيان صحفي في ختام اجتماعها، إلى الحراك الدبلوماسي العربي والدولي الذي يقوم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف العدوان الإسرائيلي، وضرورة تقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، ومنع التهجير لأي مواطن فلسطيني سواء في غزة أو الضفة، مؤكدة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولن يُسمح باقتطاع شبر واحد من أرضه مهما كانت التضحيات.

دعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ودعت فتح، المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، مؤكدة ضرورة توحيد الصف الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، في مواجهة المخاطر المُحدقة بالقضية الوطنية، لوقف هذه الحرب الشعواء، مُشددة على أن الحلول العسكرية والأمنية لن توفر الأمن والاستقرار لأحد.

حلول أثبتت فشلها

وقالت الحركة إن العالم أجمع أصبح يعترف بأن هذه الحلول أثبتت فشلها، وإن الذهاب للحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، ليس في منطقتنا فقط وإنما في العالم أجمع.

وحذرت اللجنة المركزية لحركة فتح دولة الاحتلال من مواصلة عدوانها الانتقامي بحق الأسرى، والذي أدى إلى استشهاد ستة منهم حتى الآن، وإصابة المئات بكسور وجروح بالغة دون تقديم أية رعاية طبية لهم، قائلة إن هذا يتعارض مع القوانين الدولية.