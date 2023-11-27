«الأعلى للجامعات»: ضبط 10 كيانات وهمية خلال 40 يوما

أشاد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة في مواجهة الكيانات الوهمية، خلال الفترة الماضية، واتخاذ كل الإجراءات القانوينة تجاه المخالفين الذين يقومون بتقديم الخدمة التعليمية دون سند قانوني، ومنح شهادات مزورة، موجهاً بزيادة أعضاء لجنة الضبطية للحد من تلك الكيانات ومجابهة انتشارها، ومتابعة غلق الكيانات التي جرت مداهمتها لعدم عودة نشاطها مرة أخرى.

زيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أن هناك متابعة دوية ومجابهة مستمرة من قبل لجان الضبطية القضائية للكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للمجلس والوزارة والجامعات، لافتا إلى أن اللجنة نجحت خلال 40 يوما، في ضبط 10 كيانات وهمية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية المشددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناشد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع المجلس والوزارة، للتأكد من حقيقة اعتماد المؤسسات التعليمية من عدمه.