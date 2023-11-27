«الأعلى للجامعات» يؤجل النظر في قضية التعليم المدمج للاجتماع المقبل

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الأعلى للجامعات الحكومية ناقش، بالأمس، نتائج الحكم الصادر بشأن تحويل شهادة خريجي التعليم المدمج من مهنية إلى أكاديمية ونتائج الرفض للطعن، موضحة أن المجلس شكَّل لجنة من قبل أعضاء المجلس لدراسة الموضوع كاملاً وعرض كل النتائج خلال الاجتماع المقبل للمجلس أي بعد مرور شهر من الآن.

التأكيد على استمرار جاهزية المستشفيات لاستقبال جرحى غزة

وأضافت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاجتماع لم يناقش ولم يتخذ قرارا في هذا الشأن، منوهة بأن باقي الموضوعات الخاصة باجتماع المجلس تناولت كل القضايا المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها التأكيد على استمرار جاهزية المستشفيات لاستقبال جرحى غزة، والتأكيد على تقديم كل التيسيرات للطلاب الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الدراسية «القيد»، كما حث المجلس المجتمع الأكاديمي على المشاركة في الانتخابات.

وتابعت المصادر، أن المجلس أشاد أيضا بجهود الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والمجلس والجامعات، والتأكيد على استمراريتها خلال الفترة المقبلة، بجانب تأكيد المجلس أيضا على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.