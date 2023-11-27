القاهرة الإخبارية: دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح كتب: هاجر عمر 09:03 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023 شاحنات الوقود أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، بأن 7 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، منذ قليل، في آخر أيام الهدنة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «طوق نجاة».. تفاصيل إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح «التحالف الوطني»: ضغوط مصرية وراء دخول شاحنات الوقود إلى غزة غلق طريق "أسيوط – القاهرة" الصحراوي الشرقي ومنع مرور شاحنات الوقود على الطرق السريعة حظر وقوف شاحنات الوقود داخل الكتلة السكنية بالوادي الجديد محافظ الجيزة: تحرك شاحنات الوقود ليلا إلى المحطات بسبب الأحداث الجارية إدخال 7 شاحنات من الوقود القطري إلي قطاع غزة عبر العوجة شاحنات الوقود غزة إسرائيل فلسطين معبر رفح بقلم هاجر عمر