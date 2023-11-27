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القاهرة الإخبارية: دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

كتب:

هاجر عمر
09:03 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
شاحنات الوقود

شاحنات الوقود

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من رفح، بأن 7 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح، منذ قليل، في آخر أيام الهدنة.

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