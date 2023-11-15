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«التحالف الوطني»: ضغوط مصرية وراء دخول شاحنات الوقود إلى غزة

كتب:

هاجر عمر
06:30 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
دخول الوقود إلى غزة عبر معبر رفح

دخول الوقود إلى غزة عبر معبر رفح

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر بذلت جهوداً حثيثة على مدار الأيام الماضية، تستهدف دخول الوقود إلى قطاع غزة بعد نفاده بشكل كامل، وتأثر المستشفيات والحياة اليومية هناك، حيث جاءت هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دخول كافة أشكال الدعم، بما فيها الوقود، وقرارات القمة الإسلامية الاستثنائية، لتتوج هذه الجهود اليوم الأربعاء، بدخول أول شاحنة وقود إلى غزة.

دخول الشاحنة الأولى للوقود بمثابة انفراجة لغزة

وأضاف «عبدالرحمن»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة عمر، في برنامج «البيت»، على قناة «الناس» مساء اليوم الأربعاء، أن دخول الشاحنة الأولى للوقود بمثابة انفراجة لكافة أشكال الدعم لأهالي غزة، وليس فقط الوقود نتيجة الضغوط التي مارستها مصر خلال الفترة الماضية.

3 مراحل لدخول المساعدات إلى غزة أولها منع المساعدات

وأوضح أن المساعدات التي وصلت إلى أهالي غزة كانت قد مرت بـ3 مراحل منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وهي المنع التام، ثم دخول المساعدات بنسبة ضئيلة لا تتجاوز من 20 إلى 30 شاحنة، نتيجة ضغوطات مصر، ثم المرحلة الثالثة التي تمثل دخول ما يزيد عن 100 شاحنة يومياً، لافتاً إلى أن دخول الوقود يمثل بداية مرحلة جديدة.

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