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«طوق نجاة».. تفاصيل إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

كتب:

منى صلاح
04:45 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»

عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»

رصد مراسل قناة «إكسترا نيوز»، آخر تفاصيل إدخال الوقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، قائلًا: «اليوم شهد دخول نحو 150 ألف لتر سولار بوساطة وجهود مصرية كبيرة، وهذا يمثل طوق نجاة لعدد كبير من المؤسسات التنموية التي تعمل على مدار الساعة في الجانب الآخر لإغاثة الشعب الفلسطيني».

«الغنام»: متحدثة «الأونروا» أعلنت توقف حركة انتقال المساعدات من غزة إلى رفح والعكس

وأضاف مراسل القناة أن متحدثة مؤسسة «الأونروا» كانت أعلنت أنه بدءا من اليوم ستتوقف حركة انتقال المساعدات من قطاع غزة إلى رفح أو العكس، ونتحدث عن إذا ما دخلت هذه المساعدات في هذا التوقيت سنشهد نقطة تحول كبيرة في قطاع غزة، وهو في أمس الحاجة إليها بشكل كبير.

انقطاع الاتصالات منذ الأمس يزيد الأوضاع سوء

ونوه مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن انقطاع الاتصالات منذ أمس يزيد الأمر سوء بسبب غياب الوقود، وهناك جهات كبيرة ومنظمات دولية وغير دولية فقدت الاتصال مع بعضها البعض، وأيضًا لا ندري كيف سيتواصل الهلال الأحمر الفلسطيني مع الجانب المصري حتى يحدد من خلالها أولويات دخول المساعدات.

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بقلم منى صلاح