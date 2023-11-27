كوريا الشمالية تنشر جنودا قرب الحدود مع الجنوب بعد إطلاق «قمر صناعي»

تواترت في شبه الجزيرة الكورية على إثر إطلاق «بيونج يانج» قمر صناعي للاستطلاع، الأسبوع الماضي، فيما وصفت كوريا الشمالية والولايات المتحدة بأنه قمر صناعي للتجسس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية، إن الشمال نشر جنودا وأسلحة ثقيلة في مواقع حراسة في المنطقة منزوعة السلاح قرب الحدود مع «سول»، عقب تعليق اتفاق عسكري بين البلدين، فيما أشار مسؤول عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى إرسال كوريا الشمالية، مؤخرا عسكريين ومعدات عسكرية لاستعادة حواجز الحراسة.

وأوضح مسؤولون عسكريون، أنه تم رصد جنود كوريين شماليين مدججين بالسلاح يقومون بترميم مواقع الحراسة المتضررة في عدة مواقع منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فيما استشهد المسؤولون، بصور التقطت بكاميرات و أجهزة تصوير حراري مثبتة في المنطقة منزوعة السلاح.

ويوم الثلاثاء الماضي، أطلقت كوريا الشمالية، القمر الصناعي للاستطلاع «مالليجيونج 1»، على متن نوع جديد من الصواريخ الحاملة «تشولليما 1»، فيما اعلنت الجارة الجنوبية،

تعهد كوري شمالي باستئناف جميع الإجراءات العسكرية

ويوم الخميس الماضي، تعهدت سلطات الشمالي، باستئناف جميع الإجراءات العسكرية التي توقفت بموجب اتفاقية 2018، ردا على تعليق الجنوب الجزئي للاتفاق خفض التوتر العسكري الموقع في 2018.

بدورها، أوضحت وسائل إعلام كورية جنوبية من بينها وكالة أنباء «يونهاب»، أن جنود شماليون، يُرى أنهم يعيدون بناء حواجز الحراسة اعتبارًا من الجمعة، متوقعة أن تعاد كل الحواجز الـ11 التي تم إزالتها بموجب الاتفاق العسكري في 2018.

صحيفة: الجنوب تمسك بمخطط لإثارة حرب ضد «بيونج يانج»

بدوره، أصدر الجيش الكوري الجنوبي، صورا، أظهرت 4 جنود من الشمال يعيدون بناء حاجز حراسة خشبي في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين.

تفجير 10 مواقع حراسة من أصل 11 في المنطقة منزوعة السلاح

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية بينها صحيفة «رودونج سينمون»، إن الجنوب تمسك بمخطط لإثارة حرب ضد «بيونج يانج» بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان، مشيرة إلى أن منذ اعتماد الكوريتان اتفاقيات القمة بين الكوريتين الموقعة في أبريل وسبتمبر 2018 والاتفاق العسكري، انتهكت «سول» بعنف الاتفاقات وقوضت السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت كوريا الشمالية والجنوبية، فجرتا 10 مواقع حراسة من أصل 11 في المنطقة منزوعة السلاح كجزء من اتفاق بينهما للحد من التوترات ومنع الاشتباكات العرضية، في عام 2018.