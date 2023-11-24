زعيم كوريا الشمالية يزور دائرة التكنولوجيات احتفالا بإطلاق قمر صناعي

زار زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، وابنته جو أيه، إلى الدائرة العامة للتكنولوجيات الفضائية، واصفا القمر الصناعي للاستطلاع «مالليجيونج 1»، الذي أطلقته «بيونج يانج» بنجاح يوم الثلاثاء الماضي، بحارس للفضاء ومنظار لرصد أنشطة قوات العدو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وأطلقت كوريا الشمالية، القمر الصناعي «مالليجيونج 1»، على متن نوع جديد من الصواريخ الحاملة «تشولليما 1»، بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين على التوالي. وقدم زعيم كوريا الشمالية، تهنئته لجميع المشاركين في عملية إطلاق القمر الصناعي، والتقط كيم جونج أون وابنته، الصور مع العلماء والخبراء الفنيين المشاركين في إطلاق القمر الصناعي للاستطلاع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

أون: امتلاك قمر صناعي مظهر لحق الدفاع عن النفس

وقال كيم جونج أون، إن امتلاك قمر صناعي للاستطلاع، مظهر جدير لحق بلاده في الدفاع عن النفس، ولا يجب على الجيش الكوري الشمالي، التخلي عن ذرة واحدة من هذا الحق، مضيفًا إن إطلاق القمر الصناعي، انتصار لا ثمن له.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، إلى رصد جسما في مدار الأرض، تعتقد أنه قمر استطلاعي لكوريا الشمالية.

«أوربتراك»: القمر كان يحافظ على سرعة 7.6 كيلومترات في الثانية

وفي وقت سابق، قال موقع «أوربتراك» لتعقب الأقمار الصناعية، إنه من المتوقع أن يدور قمر «مالليجيونج 1» في وقت سابق من هذا الأسبوع، فوق شبه الجزيرة الكورية ما بين مرتين و4 مرات يوميا، مشيرا إلى أن القمر كان يحافظ على سرعة 7.6 كيلومترات في الثانية على ارتفاع 518 كيلومترا في الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأمس الخميس، حضر زعيم كوريا الشمالية، مأدبة مع زوجته ري سول جو وابنتهما للاحتفال بإطلاق القمر الصناعي، بحضور جمع كبار المسؤولين في «وكالة ناتا»، وعلماء ومهندسي الصواريخ، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وحكوميين رئيسيين، بينهم رئيس المكتب العام للصواريخ جانج تشانج ها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«مالليجيونج 1» الكوري الشمالي يدخل مداره

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إن قائدي القوتين البحريتين الكورية الأدميرال يانج يونج مو والأمريكية الأدميرال ليزا فرانشيتي التقيا على متن حاملة الطائرات «يو إس إس كارل فينسون» الأمريكية الراسية حاليًا في قاعدة بحرية في بوسان، جنوب شرق العاصمة الكورية «سول» ، اليوم، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، أشار في وقت سابق، إلى أن قمر «مالليجيونج 1» الكوري الشمالي، دخل مداره. ومن جانبه، قال مو، إنعلى الجانبين، الارتقاء بالوضع الدفاعي المشترك الكوري الأمريكي إلى مستوى آخرفي ظل الوضع الأمني الخطير حيث تتطور تهديدات «بيونج يانج» النووية والصاروخية.