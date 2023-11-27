وزير الرياضة يهنئ اتحاد الكانوي والكياك بتحقيق 12 ميدالية في البطولة الأفريقية

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الاتحاد المصري للكانوي والكياك، بعد تحقيق بعثة المنتخب المصري في البطولة الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، التي أُقيمت في نيجيريا، 12 ميدالية، بواقع ميدالية ذهبية، و6 فضيات، و5 برونزيات.

إنجازات بدعم ورعاية الدولة المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعم الدولة المصرية مُمثلة في الوزارة؛ الدائم والمستمر لكل الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكد الوزير الحرص على توفير كل الدعم والإمكانات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.

تأهل سما فاروق لأولمبياد باريس 2024

وكانت لاعبة المنتخب سما فاروق، قد نجحت من خلال البطولة في التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، لتكون أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوي، في البطولة الأفريقية التي أُقيمت بمشاركة 12 دولة، هي: «مصر، المغرب، تونس، الجزائر، غانا، نيجيريا، السنغال، أنجولا، ساوتومي، جنوب أفريقيا، موزمبيق، كوت ديفوار».